Generationsskifte i musikteatergruppe

Efter 45 år i Ragnarock har Joachim Clausen valgt at gå på pension og overdrager stafetten til Sarah Eckhardt-Læssøe, der bliver ny leder

Joachim Clausen grundlagde Musikteatergruppen Ragnarock i 1975, og har som leder udviklet foreningen til i dag at rumme et voksenhold og ti børnehold indenfor nycirkus og teater.

Ragnarock blev stiftet af nogle unge mennesker, der ønskede at lave en anderledes form for teater, hvor deltagernes egne ideer og improvisationer var udgangspunkt for forestillingerne. En af disse unge var Joachim Clausen, der stopper som leder.