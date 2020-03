Sådan så der søndag ud foran genbrugspladsen i Fredensborg. Foto: Steen S. Fredholm

Genbrugsplads lukket: Borgere læssede skrald af foran porten

Borgmester Thomas Lykke Pedersen vil have genbrugspladserne åbnet i begrænset omfang, efter folk i weekenden efterlod skrald foran porten

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 16. marts 2020

Flere borgere efterlod i weekenden deres skrald foran porten til genbrugspladsen i Fredensborg Det fortæller Steen S. Fredholm, der selv kørte forgæves med sit skrald.

"Det er for dumt det der. Er det en velovervejet beslutning at lukke genbrugsstationerne i Fredensborg og Hørsholm," spørger han og giver selv et svar:

"Var det ikke en bedre ide at holde en kontrolleret åbning set i lyset af, at mange borgere måske er hjemsendt og har nu tid til at få ryddet op i både haver og gemmer frem for at 'ulydige' borgere bare læsser af foran porten," siger han til Uge-Nyt.

Det fik flere til tasterne på de sociale medier. Blandt andet, Flemming Rømer (DF), der er formand Infrastruktur og teknikudvalget

"Hvor er logikken," spurgte han i et opslag på facebook.

Vil tage sagen op Efterfølgende sendte Thomas Lykke Pedersen, der både er borgmester og medlem af bestyrelsen i Norfors, der driver genbrugspladserne. en mail rundt til byrådsmedlemmerne.

Thomas Lykke Pedersen har i weekenden været i løbende dialog med Norfors direktør og andre relevante partnere.

"Norfors følger KL´s anbefalinger og beslutningen har af gode grunde ikke været behandlet i Norfors bestyrelse," skriver han og kommer med en opfordring.

"Jeg vil gerne opfordre byrådet til at komme direkte til mig hvis I har sager af denne karakter i stedet for at piske en helt unødvendig stemning op på de sociale medier. Det er i ingens interesse, at vi ikke står sammen i denne meget svære tid for vores borgere," skriver han i mailen.

Står det til borgmesteren skal borgerne have adgang til genbrugspladserne.

"Min egen holdning er, at det må være muligt i et eller andet begrænset omfang at private skal kunne komme af med deres affald," siger han til Uge-Nyt.

Sagen skal behandles i Norfors bestyrelse og drøftes i byrådet.