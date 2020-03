Garderne på Fredensborg Slot får bøger af biblioteket

Men her er fritidsaktiviteterne imidlertid begrænsede, så da Fredensborg Bibliotek modtog en opfordring fra slottet om at forsyne garderne med læsestof, var der ingen betænkningstid.

Løber ikke tør for læsestof

"Vi er i en helt ekstraordinær situation og her er det rart at kunne hjælpe hinanden. At formidle litteratur er vores kerneopgave på biblioteket og garderne på slottet er nogle af vores nærmeste naboer. Det er godt at tænke på, at de ikke løber tør for læsestof lige foreløbig," siger hun og tilføjer: