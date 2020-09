De frivilligehar været på kursus i at slå græsset med le. Foto: Lars Rudfeld

Frivillige genskaber vild natur i Humlebæk

En gruppe frivillige er gået sammen om at genskabe strandoverdrevet nord for Humlebæk Havn

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 06. september 2020 kl. 06:01 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe frivillige vil fremover slå græsset på arealet langs vandet nord for Humlebæk Havn, så arealet over tid igen bliver et strandoverdrev.

Ved at slå strandoverdrevet med le og køre høet bort, fjernes næringsstoffer fra jorden. Det giver bedre vilkår for den særlige form for flora, som trives i næringsfattig jord. Et rigere blomsterflor er også med til at skabe flere levesteder for insekter.

Derfor har Nationalpark Kongernes Nordsjælland givet de frivillige et kursus i at slå med le under kyndig vejledning af Niels Johansson fra Bakkebjerg Naturpleje.

Høet bliver kørt væk Fredensborg Kommune, som ejer arealet, sørger for at køre høet væk. Høslæt med le er mere skånsomt for de planter, som man gerne vil give bedre vilkår, end hvis man slog arealet med maskine.

Og det glæder Carl Frederik Bruun, der er bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

"Vi er glade for at kunne støtte projektet, der er helt i nationalparkens ånd: lokale frivillige, der skaber bedre natur i samarbejde med lodsejere. Projektet indgår i vores helt nye nationalparkplan for 2020-2026," siger han i en pressemeddelelse.

Hvis du også gerne vil være frivillig og hjælpe naturen f.eks. ved at være med i et høslætlaug, er du velkommen til at henvende dig til nationalparken.