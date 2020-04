Frisør i Humlebæk: Kalenderen er fyldt de næste i tre uger

"Det er dejligt at være tilbage igen og møde kunderne." Sådan lyder det fra Marianne Randrup, der er indehaver af Zenz i Humlebæk.

Normalt er lukket om mandagen hos frisøren, men siden nyheden om at frisører igen må holde åbent har Marianne Randrup haft travlt.

For hende var nyheden en stor overraskelse, fortæller hun til Uge-Nyt.

"Jeg var ikke forberedt på det, men fik det at vide da jeg var nede for at bade fredag morgen, så det var jo noget af en overraskelse," siger hun og fortsætter: