Den 4. maj fejrer vi, at det er 75 år siden, at danskerne kunne rive mørklægningsgardinerne ned, fordi Danmark atter var frit. Fejringen sker dog digitalt på grund af coronasmitten.

Frihedsjubilæum aflyst i Fredensborg

Alle arrangementer i forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj er aflyst på grund af corona. I stedet markerer Fredensborg Kommune jubilæet online

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 29. april 2020 kl. 09:36 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ellers planlagt store arrangementer for at fejre 75 og 80 året for henholdsvis befrielsen og besættelsen. Men så kom coronaen og forsamlingsforbuddet. Nu er alle arrangementer gentænkt, og bliver enten afviklet digitalt eller udsat.

Og det ærgrer Ulla Hardy-Hansen, der er formand for Kulturudvalget.

"Jeg er naturligvis rigtig ærgerlig over, at vi ikke kan afholde de store arrangementer, som vi havde planlagt", siger hun og fortsætter:

"Det ligger mig meget på sinde, at vi i forbindelse med besættelsen og befrielsen samles og mindes vores lands historie og de mange, der satte livet til for at sikre vores frihed. Men omstændighederne gør, at vi i stedet må tænke nyt og fremad. Derfor sørger vi for en digital fejring, der kan vises på kommunens skoler, plejehjem og via kommunens forskellige kanaler," siger hun i en pressemeddelelse.

Fredensborg Arkiverne har til lejligheden produceret en række sort/hvide stumfilm, der med erindringer og fotos fra besættelsestiden fortæller om, hvordan lokale borgere oplevede krigsårene. Filmene kan findes på kommunens og Fredensborg Arkivernes Facebooksider og fra 5. maj på www.fredensborg.dk/danmarksbefrielse

Den 4. maj vil borgmester Thomas Lykke Pedersen kl. 19 holde en frihedstale via kommunens Facebook kanal. Efter talen er der guidet fællessang samme sted, hvor Sangcenter Nordsjælland, Fredensborg Musikskole og Asminderød Kirke synger og spiller med kommu-nens borgere, der kan deltage i sangen hjemmefra. Alsangen byder på "I Danmark er jeg født" og "En lærke letted".

Både tale og sange kan herefter ses på www.fredensborg.dk/danmarksbefrielse.

Et foredrag med Bent Melchior om 80-året for besættelsen i Rådhuskælderen udsættes til efteråret. Ny dato for foredraget bliver annonceret på kommunens hjemmeside og i lokal-pressen efter sommerferien. Arrangementet er gratis for borgere i Fredensborg Kommune.