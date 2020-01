Fredensborg Kommune har planer om at anlægge en parkeringsplads i et området nord for Humlebæk Kro for at komme parkeringsproblemerne i området til livs. Foto: Fredensborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg Kommune vil anlægge parkeringsplads på fredet areal i Humlebæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg Kommune vil anlægge parkeringsplads på fredet areal i Humlebæk

Infrastruktur og teknikudvalget skal i næste uge behandle planerne for den nye parkeringsplads nord for Humlebæk Kro

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. januar 2020 kl. 10:15 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at få bugt med parkeringsproblemerne i Humlebæk, har Fredensborg Kommune arbejdet på at finde nye parkeringspladser i området.

Derfor har forvaltningen fundet areal nord for Humlebæk Kro, hvor Fredesborg Kommune kan placere en ny parkeringsplads. Problemet er bare at arealet er fredet, og derfor satser Fredensborg kommune nu på at få dispensation for at få lov til at anlægge den nye parkeringsplads.

Derfor har Fredensborg Kommune fået udarbejdet et skitseprojekt, og fået Naturstyrelsen til at sende projektet til Frednings Nævnet i håb om at få en dispensation fra fredningen. Det fremgår af et notat fra forvaltningen i Fredensborg Kommune.

Sagen skal i næste uge behandles i Infrastruktur- og teknikudvalget, der på et møde den 4. juni sidste år vedtog at undersøge mulighederne for at placere en ny parkeringsplads nord for Humlebæk kro. Siden har forvaltningen arbejdet videre med projektet sammen med en rådgiver, fremgår det af notatet.

Håber på opbakning Forvaltningen har blandt andet haft møder med Naturstyrelsen og indledt en dialog med Banedanmark, som begge – sammen med Fredensborg kommune - er grundejere af det areal hvor p-pladsen skal ligge. Efterfølgende er der foretaget opmålinger af arealet og de eksisterende træer, og forvaltningens rådgiver har været i dialog med lokale interesseorganisationer. På baggrund heraf er der udarbejdet skitsetegninger og visualiseringer, for at konkretisere hvorledes et projekt vil kunne komme til at se ud.

"I visualiseringerne har der været fokus på at illustrere hvorledes p-pladsen kan indpasses i omgivelserne og med respekt for den nuværende beplantning. Det vurderes at grundejerne er positivt indstillet overfor projektet," skriver forvaltningen i notatet. Samtidig har forvaltningen været i dialog med Danmarks Naturfrednings forening og Lokalhistorisk forening i håb om at få opbakning fra de to foreninger. "Såfremt der opnås dispensation skal der indgås aftaler med grundejerne, sikres finansiering og underskrives driftsaftaler mv. inden den videre projektering og endelig anlæggelse kan påbegyndes," skriver forvaltningen i notatet.