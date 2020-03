På grund af de nye stramme regler bliver fakkeltoget til Fredensborg Slot aflyst. Pressefoto. Foto: Thomas Rahbek - SLKE

Fredensborg Kommune strammer corona-regler

Højst 100 personer til indendørs arrangementer i Fredensborg

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 10. marts 2020 kl. 15:45 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højst 100 deltagere til indendørs arrangementer og dobbelt så meget plads til gæsterne som normalt. Sådan lyder de nye anbefalinger fra Fredensborg Kommune, der nu strammer reglerne for deltagere ved arrangementer af frygt for spredning af coronavirus.

Det fortæller Hans Bækvang, der er centerchef for Ældre og Omsorg og leder af Fredensborg Kommunes beredskab over for coronavirus.

"Vi følger udviklingen tæt og lægger os op ad anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. Og vi kigger på, hvordan vi regulerer adfærd og forhindrer smitte," siger han til Uge-Nyt.

Derfor vurderer Hans Bækvang løbende hvilke arrangementer der skal gennemføres og hvilke der skal aflyses.

"Lige nu er vejledningen, at arrangementer over 100 personer skal aflyses, og så er det vores anbefaling, at lokalet skal kunne rumme det dobbelte antal deltagere for at holde afstand mellem deltagerne," siger han.

Én person i karantæne Ifølge Hans Bækvang har de nye regler betydet at en række arrangementer er blevet aflyst. Det gælder eksempelvis fakkeloptoget i Fredensborg, på torsdag, men også en række arrangementer på skolerne.

"Vi må sige, at vi går et trin op af den stige der strammer reglerne," siger han.

Ifølge Hans Bækvang opdateres reglerne i takt med, at de risikozoner, som sundhedsmyndighederne udpeger, opdateres. Det gælder eksempelvis også for personer der vil besøge plejehjem og ældrecentre. For folk der har været i risikoområder som eksempelvis Italien, får ikke adgang.

"Vi vil passe ekstra godt på de svageste borgere i vores samfund," siger han.

Status på coronasituationen er i øjeblikket at én person fra Fredensborg Kommune er sendt i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed, mens Fredensborg Kommune har aftalt med fire personer, at de bliver hjemme fra arbejde i en periode, efter de har været i risikoområder med coronasmitte.

Hans Bækvang ved dog ikke, hvor mange borgere indenfor kommunegrænsen der er i karantæne på grund af coronavirus.

"Vi får det kun at vide, hvis det er en person der arbejder i Fredensborg Kommune, så jeg ved reelt ikke hvor mange der er smittet i Fredensborg Kommune," siger han.