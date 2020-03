Fredensborg Kommune sender skolebyggeri til 35 mio. kr. i udbud



Det er første del af Fredensborg Kommunens store skoleprojekt - Fremtidens Folkeskoler, der begynder i 2.-4. klassernes lokaler på Kokkedal Skole. Her skal de store fællesarealer indrettes med nye fleksible læringsmiljøer,

som kan styrke både undervisning, leg og bevægelse. Det fortæller formand for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen.



[size=3]

”Det er virkelig godt, at vi nu rykker med et visionært og målrettet projekt [/size]til den første skole i kommunen. Kokkedal Skole er bygget i høj kvalitet, men skolens indretning afspejler en anden tid og et andet syn på læring. Det kalder derfor på en forandring som denne”, siger han.





Byrådet behandlede sagen på et ekstraordinært møde torsdag, og det glæder Per Frost Henriksen, at projektet nu sendes i udbud.



”Jeg er sikker på, at vi med dette projekt tager et stort spring ind i realiseringen af visionen for Fremtidens Folkeskoler, hvor vi på alle

kommunens skoler vil indrette os med de bedste og mest moderne læringsmiljøer”, siger han.