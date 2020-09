Fredensborg Kommune opfylder minimums-normeringer

Og de nye tal glæder formand for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S).

"Det er glædeligt, at de senere års politiske prioritering af børneområdet nu igen afspejles i de officielle statistikker - efter et dyk i normeringerne i 2018-statistikken. Statistikken viser, at vi ligger rigtig pænt målt på normeringer. Samtidig arbejder vi med en rigtig høj faglighed i vores institutioner, så stor ros til vores pædagoger og medhjælpere i institutionerne. Vi vil imidlertid gerne endnu mere og derfor har vi også givet området et betydeligt ekstra løft i både 2020- og 2021-budgetterne," siger Per Frost Henriksen i en pressemeddelelse.