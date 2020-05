Skoleleder på Fredensborg Skole, Susanne Bremer har været ude med målebåndet for at få plads til eleverne i 0.5. klasse. Nu skal hun igen måle op for at få plads til de store elever, der dog kun skal have en meter mellem sig. Foto: Peter Mailand

Fredensborg Kommune klar med ny køreplan for skolerne

Alle elever får højst 20 timers undervisning om ugen frem til sommerferien. De ældste elever får timer, hvor det passer ind i tidsrummet fra 8-17

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 12. maj 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand

Efter statsminister Mette Frederiksen i torsdags gik på tv og fremlagde køreplanen for fase 2 i genåbningen af Danmark, har kommunerne været i gang med at få rammerne på plads, så de store elever rent fysisk kan vende tilbage på skolerne. Fredensborg Kommune arbejder i øjeblikket på højtryk for at få lagt en plan for, hvordan de ældste elever kan vende tilbage til folkeskolen på mandag 18 maj. Og nu er forvaltningen klar med en køreplan for anden fase i genåbningen, der skal danne rammerne for skolernes undervisning.

Ifølge planen gælder det om at udnytte skolernes ressourcer optimalt, derfor får alle skoleelever højst 20 timers undervisning om ugen frem til sommerferien. Og for de ældste elever i 6.-9. klasse er det op til skolerne at lægge undervisningen og tilrettelægge skemaet i tidsrummet fra 8-17, så det hænger sammen med ressourcerne og bemandingen på de enkelte skoler.

Det fremgår af et notat, fra forvaltningen i Fredensborg Kommune som tirsdag præsenterer køreplanen for politikerne i Børne- og skoleudvalget, der er indkaldt til et hastemøde for at behandle sagen.

"For eleverne i 6.-9. klasse kan de 20 timer placeres tidsmæssigt fleksibelt afhængig af skolernes fysiske rammer og kapacitet. Det vil sige, at skolerne kan fordele timerne på 4-5 dage og på forskellige tidspunkter af dagen i tidsrummet 8-17. Der vil på den måde være forskel på, hvornår eleverne skal møde på de forskellige skoler," skriver forvaltningen i notatet.

Reddet af nyt afstandskrav For at udnytte ressourcerne optimalt og få logistikken til at hænge sammen på skolerne får planen også indflydelse på eleverne i de mindre klasser.

Vigtigst er det dog, at de gældende krav om afstand og hygiejne fortsat overholdes når eleverne fra 6.-10 vender tilbage, fremgår det af notatet. Afstandskravet på to meter har udfordret skolerne, som har været nødsaget til at opdele eleverne fra 0.-5. klasse i mindre hold, da de kom tilbage efter påskeferien.

Indtil videre har skolerne dog kunne benytte de tomme klasselokaler, der har været, mens de ældste elever har fået hjemmeundervisning. Derfor bliver udfordringen at få plads til de store elever på skolerne rent fysisk.

Men efter Sundhedsstyrelsen har ændret afstandskravet fra to til en meter, vil eleverne fremover blive opdelt i større hold end i dag, hvor hver klasse typisk har været delt i to hold med to tilknyttede lærere.

Det betyder, at eleverne fra 0.-5. klasse får undervisning fra 8-12, hvilket vil være en time mindre dagligt end nu for eleverne i 3.-5. klasse, fremgår det af notatet.

Også skolernes fritidsordning (SFO) åbnes i yderligere en time fra 12-13 for eleverne i 3.-5. klasse, så SFO1 har åbent fra 12-16, mens SFO2 fra 12-15.

Hjemmearbejde Forvaltningen arbejder fortsat på højtryk for at få rammerne for skolernes undervisning på plads og arbejdet er ikke færdigt endnu. Derfor vil de ældste elever ikke få hjemmeundervisning torsdag og fredag i denne uge.

"For at skabe tid til at planlægge genåbningen for de ældste klasser fra den 18. maj, vil der ikke foregå fjernundervisning af eleverne 14. og 15. maj. Her vil lærerne mødes fysisk på skolen for at planlægge opstarten fagligt og fysisk," skriver forvaltningen og tilføjer at eleverne i stedet vil få hjemmeopgaver for.

Som nævnt bliver sagen tirsdag behandlet i Børne- og Skoleudvalget, der ventes at godkende planen, hvorefter forældrene onsdag bliver præsenteret for planen.