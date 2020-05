Per Gyrum Skolen har længe haft planer om at udvide skolen, og nu er Fredensborg Kommune klar med en lokalplan for området. Arkivfoto

Fredensborg Kommune klar med lokalplan for Per Gyrum Skolen

Fredensborg Kommune vil sende lokalplan for Per Gyrum skolen i høring uden borgermøde

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 07. maj 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En parkeringsplads der ligger 100 meter væk med plads til 20 biler. Sådan vil Fredensborg Kommune løse parkeringsproblemerne ved Per Gyrum Skolen i Nivå. Per Gyrum Skolen har længe ønsket at udvide med en ekstra tilbygning, så der fremover vil være 200 elever ved Niverødgården. Og selvom naboerne frygter at udvidelsen vil medføre trafikkaos ved skolen, så er planerne kommet et skridt nærmere, for Fredensborg Kommune er klar med en ny lokalplan for området. Vedtages lokalplanen, får skolen lov til at opføre en skolebygning på op til 800 m2 i 2 etager ved Niverødgården. Det fremgår af et notat som forvaltningen har udarbejdet inden mødet.

Ingen borgermøder Sagen skal i næste uge skal behandles i Plan, miljø og klimaudvalget, der i første omgang skal tage stilling til om en lokalplan for området skal sendes i høring. Normalt afholder Fredensborg Kommune borgermøder i forbindelse med større sager, men står det til forvaltningen skal der, hverken afholdes borgermøde eller foretages en miljøundersøgelse, når lokalplanen for Per Gyrum Skolen sendes i høring. I stedet for et borgermøde skal der vises to informations videoer for naboerne, fremgår det af notatet. "Administrationen foreslår, at erstatte borgermødet med to informationsfilm, der udgives i løbet af den 8 ugers høringsperiode. Den første informationsfilm vil fortælle om lokalplanens formål og indhold. Herefter inviteres borgere over en periode på 14 dage til at indsende spørgsmål til lokalplanen," skriver forvaltningen og tilføjer: "I den anden informationsfilm besvares de indkomne spørgsmål. Herefter vil det være muligt for borgerne at indsende deres høringssvar elektronisk som normalt," står der i notatet.

Frygter trafikkaos En af sagens helt store knaster har været parkeringsforholdene i området. naboerne frygter, at trafikken vil ende i trafikkaos om morgenen, når antallet af elever udvides fra 120 til 200 og forældrene skal afleveres deres børn. Naboerne har især argumenteret for, at de eksisterende parkeringsforhold ikke vil være tilstrækkelige, efter en udvidelse.

Men trods gentagne forsøg har det ikke været muligt for Per Gyrum Skolen af lave en aftale med naboerne om at dele parkeringspladserne, selvom skolen kun bruger dem i morgentimerne fra kl. 7.30 til 8.00.

I stedet foreslår forvaltningen, at skolen skal have dispensation til at oprette 12 nye parkerigspladser, så der i alt bliver 20 pladser, ved Per Gyrum Skolens bygning på Mariehøj 5, der ligger godt 100 meter væk.

"Det vil dække parkeringsbehovet, og afstanden på ca. 100 meter vurderes ikke at være en udfordring," skriver forvaltningen i notatet.

Samtidig skal der etableres 50 nye cykelstativer.

Som nævnt skal sagen behandles i Plan, miljø og klimaudvalget i næste uge.