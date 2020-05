Social- og sundhedsudvalget er hasteindkaldt for at behandle sagen om udgangsforbud på plejehjem. Foto: Allan Nørregaard

Fredensborg Kommune hasteindkaldt til møde om udgangsforbud på plejehjem

Efter pres fra flere partier er Social- og seniorudvalget tirsdag indkaldt til ekstraordinært møde for at drøfte sagen om udgangsforbud på plejehjem

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. maj 2020

UDGANGSFORBUD Efter pres fra flere partier skal sagen om udgangsforbud på plejehjem i Fredensborg Kommune nu hastebehandles på et ekstraordinært møde i Social- og seniorudvalget på tirsdag.

Det fortæller Enhedslistens byrådsmedlem Bjørn Svensson, der både er medlem af Social- og sundhedsudvalget, og selv har en kone der bor på Benediktehjemmet i Fredensborg,

"Der er nu - efter krav fra flere udvalgsmedlemmer - indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde med dette punkt på dagsordenen," siger han i en mail til Uge-Nyt.

Afviser politisk pres Men udvalgsformand Hans Nissen mener dog ikke, at mødet er kommet i stand efter politisk pres.

"Det ekstraordinære møde er et fællesønske fra hele udvalget, idet vi er enige i at der skal gives mere slip," siger han til Uge-Nyt.

I følge Hans Nissen var Fredensborg Kommune én af de første i landet der indførte skrappe restriktioner på plejehjem.

"På grund af risikoen for at bringe Coronasmitten ind blandt vores beboere på plejecentrene, var vi en af de kommuner, der hurtigst lavede et meget restriktive besøgsbegrænsninger," siger han.

Hans Nissen erkender dog, at prisen har været høj for de familier der er blevet ramt af de skrappe restriktioner.

"Lempelserne er sket, fordi vi i udvalget er helt på det rene med, at der også er en pris for såvel beboere og pårørende at betale, ved at være afskåret fra sine kære i så lang en periode, som Coronakrisen desværre har udviklet sig til," siger han.

Åben overfor at lempe Derfor er Hans Nissen åben overfor at lempe restriktionerne endnu mere.

"Der er behov for, at der bliver givet flere muligheder for kontakt, end det der er mulighed for med de nuværende rammer, og derfor er Social- og seniorudvalget indkaldt til et ekstraordinært møde, for at drøfte rammerne endnu engang. Det er givet, at det vil medføre endnu bedre muligheder for at få besøg eller gå tur med sine kære," siger han.