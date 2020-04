Fredensborg Kommune genåbner flere idrætsanlæg

Det betyder blandt andet at højst ti personer må mødes og de skal holde to meters afstand.

”Jeg er glad for, at vi nu tager hul på at genåbne idrætslivet. I første omgang bliver det med mange begrænsninger, men jeg håber, at dette er startskuddet til, at vi stille og roligt kan vende tilbage til normalen, så vores fantastiske foreningsliv igen kan leve frit. Det er et kæmpe ønske hos os alle”, siger han i en pressemeddelelse.