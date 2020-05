Fredensborg Kommune fjerner stort set restriktionerne for gåture fra plejehjem, så det fremover bliver muligt gå en tur med beboerne, hver dag - bortset fra lørdag. Her er det beboerne på Benediktehjemmet i Fredensborg, der overværede en koncert i anledning af plejecenterets fødselsdag i april. Foto: Allan Nørregaard

Fredensborg Kommune fjerner restriktioner for gåture på plejehjem

Fra tirsdag bliver det igen muligt at tage beboere i kørestol med på gåtur hver dag

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 29. maj 2020 kl. 11:32 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune fjerner stort set restriktionerne for gåture fra plejehjem, så det fremover bliver muligt gå en tur med beboerne, hver dag også i weekender og på helligdage. Samtidig bliver tidsbegrænsingen på de 45 minutter for gåture også fjernet, og det bliver også muligt at komme på besøg på kommunes plejehjem, hver dag. Det fortæller formand for Social- og seniorudvalget, Hans Nissen (S) til Uge-Nyt.

"Det bliver sådan, at man ringer til plejehjemmet og bestiller tid og aftaler, hvornår man henter og afleverer beboeren igen. Og så kommer plejepersonalet ned med beboerne i det omfang der er kapacitet til det," siger han..

Glæder sig over nye regler De nye regler gælder fra på tirsdag og gælder alle ugens dage og det glæder Enhedslisten Bjørn Svennson der har en kone der bor på Benediktehjemmet i Fredensborg.

"Vi har jo stort set fået det som vi ville have det. For med de nye restriktioner kan man jo komme på gåtur hver dag også i weekenden, og det er heller ikke længere tidsbegrænsing på. Så jeg har fuld tillid til at det nok skal komme til at fungere," siger han.

Skarp kritik De nye regler blev vedtaget på et ekstraordinært møde i Social- og seniorudvalget i tirsdags.

Direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, har tidligere rettet en skarp kritik mod Fredensborg Kommune.

"Det er et ret vidtgående indgreb i dit liv, når kommunerne indfører besøgsforbud på plejehjem. Derfor er det også afgørende, at kommunerne anstrenger sig til det yderste for at holde sig på den rette side af loven. Men besøgsrestriktionerne gælder kun besøg på plejehjem. Der står intet om at borgerne ikke må gå ud," siger han.

Afviser kritikken Men formand for Social- og seniorudvalget Hans Nissen, afviser dog kritikken.

"Vi følger reglerne, som de er udstukket direkte fra Sundhedsministeren, og der ligger en særlov som også tager højde for, at det også er et spørgsmål om kapacitet. Så hvis borgerne skal have hjælp til det her, så skal det indgå i ældrecentrenes planlægning. Så vi har loven på vores side," siger han.

Hans Nissen understreger, at Fredensborg Kommune har indført restriktionerne for at beskytte beboerne.

"Vi har ikke noget ønske om at spærre borgerne inde. Vi gør det kun for at sikre, at der ikke kommer smitte ind på vores plejehjem," siger han.