Fredensborg Kommune aflyser pensionistudflugten

Corona sætter nu også en stopper for den årlige pensionisttur, som kommunen plejer at arrangere, oplyser Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

"For at undgå spredning af coronavirus, er det desværre nødvendigt at aflyse årets pensionistudflugt," skriver kommunen.

Pensionistturen, der plejer at have mere end 1.000 deltagere, skulle i år have været afholdt i august. Og det ærgrer borgmester Thomas Lykke Pedersen, at den ikke bliver til noget i år.