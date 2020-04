Fredensborg Kommune opfordrer forældrene til selv at passe deres børn i ugen efter påske. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg Kommune: Hold jeres børn hjemme i næste uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg Kommune: Hold jeres børn hjemme i næste uge

Selvom Fredensborg Kommune er klar med en plan for genåbning af skoler og daginstitutioner, så bliver der kun tilbudt nødpasning i starten

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 09. april 2020 kl. 17:32 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nødpasning. Det er, hvad Fredensborg Kommune er klar med fra 15. april. For selvom statsminister Mette Frederiksen i mandags fremlagde planen for genåbning af Danmark, så er det er langt fra alle daginstitutioner i Fredensborg Kommune der bliver klar til at modtage børn efter de nye regler på onsdag.

I stedet opfordrer Fredensborg Kommne forældrene til selv at passe deres børn i ugen efter påske og vente med at sende børnene afsted til den 20. april.

Det fremgår, af et notat fra forvaltningen i Fredensborg Kommune som siden tirsdag har arbejdet på højtryk på for at få skoler og daginstitutioner klar til genåbning i næste uge.

Nødpasning Af notatet fremgår det, at alle skoler og daginstitutioner først bliver helt klar fra mandag den 20. april.

"Arbejdet med indretning og organisering efter de nye retningslinjer vil ikke kunne være klar på alle stuer fra den 15. og derfor vil åbningen være ledsaget af en appel til forældrene, der har mulighed herfor, om fortsat at passe børnene hjemme i dagene 15.-17. april. Af samme årsag vil pasning i dagene 15.-17. april - som under nødpasningen - forudsætte forudgående tilmelding af barnet," skriver forvaltningen i notatet.

Notatet bliver fredag præsenteret for Børne- og skoleudvalget, der er indkaldt til et ekstraordinært virtuelt møde, hvor det forventes, at planerne for genåbningen bliver vedtaget.

Indretning af børnehuse Af notatet fremgår det også, at der er stor forskel på, hvor hurtigt de enkelte institutioner i Fredensborg Kommune kan blive klar.

"De enkelte institutioner adskiller for så vidt angår fysiske rammer, indretning, udearealer mv. og der vil derfor være forskel på, hvor hurtigt rammerne kan gøres klar til at modtage børn og personale. Det betyder, at mens genåbningen i nogle bysamfund allerede fra den 15. vil omfatte alle huse/institutioner, så vil der i andre bysamfund være behov for en trinvis åbning af husene. Nogle børn kan altså de første dage (som under nødpasningen) skulle passes i andre huse end normalt," skriver forvaltningen, der tilføjer, at forældrene skal holde øje med, hvordan de konkrete planer udmøntes i de enkelte institutioner.

Derimod lukker Fredensborg Kommune helt ned for indkøring af nye børn.

"Genåbningen vil med de mange begrænsninger og myndighedskrav være ganske ressourcekrævende. Under disse forhold vil det ikke være forsvarligt samtidig at indkøre nye børn. Derfor suspenderes garantidatoen for pasning," skriver forvaltningen.

Nødpasning i skolerne Selvom skolerne også åbner den 15. april, så bliver de tre første dage stort set uden undervisning. I stedet tilbyder skolerne 'udvidet nødpasning', fremgår det af notatet.

"Udvidelsen" består i, at alle elever fra 0.-5 klasse tilbydes nødpasning, hvis forældrene selv vurderer at de har et behov. "nød"-delen er at forældrene fortsat aktivt på forhånd skal tilmelde deres børn. Der gennemføres ikke hjemmeundervisning for disse klassetrin de tre dage," oplyser forvaltningen og tilføjer at der er normal indervisning fra mandag den 20. april.