Fredagsrock genåbner med restriktioner

Så er der igen rock i Nivå. For fredag den 4. september går Syrup and Honey og Hound Dawg på scenen i Teaterhuset på Kalvehaven.

Det betyder, at der højst er plads til 40 gæster ad gangen, og samtidig skal man bestille billetter på forhånd.

"For at sikre billettter skal man sende en mail til musiklaug@gmail.com og med 'book billet' i emnefeltet. I selve beskeden skriver du hvor mange billetter du ønsker, om du/i er medlemmer, hvilken koncert og hvem du er. Entreen til FredagsRock er som vanligt gratis for medlemmer og 40,- pr gæst. Betaling foregår i baren på mobilepay eller kontant," fremgår det af en pressemeddelelse.