Fredensborg Boghandel og Madkollektivet Naboskaber inviterer til en forfatter- og netværksaften med bogaktuelle Bolette Christensen torsdag den 24. september. Her er et arkivfoto fra da borgerne købte boghandlen i Fredensborg.

Forfatteraften i Fredensborg

Myter og barrierer

"Med sine mange års erfaring fra dansk erhvervs-, kultur- og politisk-liv vil Bolette Christensen blandt andet tage fat på gængse myter og barrierer og se på, hvad virksomhederne og kvinderne selv kan gøre, for at øge diversiteten i bestyrelserne for at sikre de ikke går glip af halvdelen af talentmassen," lyder det.