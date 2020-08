Se billedserie "Det her er en helt unik legeplads, som er unik for området. Dem kan man ikke flytte med eller genskabe et andet sted," siger Cecilie Bakke. Foto: Peter Mailand

Forældre i oprør over flytteplaner: Fingrene væk fra Broengen

Forældre i Kokkedal er rasende over, at daginstitutionen Broengen skal flyttes. Nu forsøger de at råbe politikerne op

BROENGEN Forældre til børn i daginsttutionerne Broengen i Kokkedal er rasende over, at byrådet har vedtaget at flytte Broengen til Kokkedal Skole. Nu forsøger de at råbe politikerne op, for at få beslutningen ændret.

Én af dem er Cecilie Bakke, der er først og fremmest er mor til Carl Emil på 2½ år, som går i vuggestue i Broengen, men hun er også pædagog og kan se værdien i rammerne på institutionen.

"Broengen har nogle helt unikke udearealer, som man ikke bare kan flytte eller genskabe på Kokkedal Skole. Og jeg frygter, at det unikke miljø man har skabt her over lang tid vil smuldre, og at de ressourcestærke forældre og pædagoger vil søge væk, hvis man flytter Broengen" siger hun og uddyber:

"Broengen har i dag et højt fagligt niveau både blandt pædagogerne, men også målt på landsplan. Så der er mange mange, der kommer til Kokkedal for at lave undersøgelser og forske i, hvordan det foregår her," siger hun.

Skole bliver bygget om Et samlet byråd har vedtaget at flytte Broengen til Kokkedal Skole, hvor en del af skolen skal ombygges for 18 millioner kroner til en helt ny daginstitution. Alligevel er Cecilie Bakke ikke tilfreds.

"De udearealer der er på Broengen kan ikke bare flyttes, og der er kun afsat 18 millioner kroner til den samlede ombygning - inklusiv anlæg af en ny legeplads. Det rækker jo ikke langt," siger hun.

Cecilie Bakke viser rundt på institutionen, da Lokalavisen Uge-Nyt er på besøg.

"Her har de en kæmpe legeplads, der går ud i skoven og ned til Usserød Å. Det er meget organisk og her er der ro og her kan de lege ugenert. Det er her min søn Carl-Emil render rundt og finder regnorme i jorden og små dyr i skoven. Der er mange forældre der har valgt den her daginstitution alene på grund af udearealerne," siger hun, mens vi går videre.

"Her er der den fælles urtehave, hvor de forskellige institutioner skiftes til at komme forbi og passe deres urtehave og hvor de også lærer om fra jord til mave," siger hun og tilføjer:

"Alt det her kan man jo ikke flytte med."

Skal ligge ved trafikkryds Efter planen skal Broengen flytte ind i en ny daginstitution, der ligger ud mod Holmegårdsvej og det frygter Cecilie Bakke for.

"Når de kommer over til skolen, bliver de placeret i den ende af skolen, der ligger ud mod vejen lige ved indgangen til parkeringspladsen. Og det er det mest trafikerede kryds om morgenen, og det er enormt utrygt at være der, fordi der ofte er trafikkaos," siger hun og fortsætter:

"Og der skal Carl-Emil ligge og sove i støjen fra trafikken og skoleeleverne der leger i gården," siger hun.

Frygter for integrationen Cecilie Bakke frygter også, at integrationen i områdetvil blive banket flere år tilbage, hvis Broengen flyttes til Kokkedal Skole.

"Her er pædagogerne enormt gode til at inkludere børnene. Men hvis de flytter Broengen frygter jeg, at der er mange ressourcestærke forældre, der vil flytte deres børn. Samtidig er der mange pædagoger der også overvejer at søge andre steder hen," siger hun.

Cecilie Bakke tøver lidt, men så kommer det:

"Da jeg skulle vælge daginstitution til Carl-Emil ville jeg slet ikke have, at han skulle gå i Broengen - på grund af fordommene omkring Egedalsvænge. Nu står jeg og kæmper for at bevare den her Institution, for jeg kan slet ikke forestille mig, at han skal gå andre steder," siger hun og fortsætter.

"Jeg skammer mig egentlig over, at jeg havde de fordomme, for de er i den grad blevet gjort til skamme. Men jeg har snakket med andre forældre, der har det på samme måde," siger hun og uddyber.

"Men jeg frygter, at man vil bombe integrationen flere år tilbage ved at flytte Broengen. For det kan hurtigt blive en ond spiral og hvis der er mange ressourcestærke forældre og pædagoger, der søger væk. For man vil ikke være den sidste der sætter Carl-Emil ind i en indtitution, hvor han er sidste etniske dansker, og sådan er der mange forældre der har det, siger hun.

Forældrekontakt svækkes Cecilie Bakke mener, at der er en reel risiko for at forældrekontakten til institutionen og pænagogerne kan falde til jorden, hvis institutionen flyttes til Kokkedal Skole.

"Jeg frygter, at hvis Broengen flytter over på skolen, så vil der være mange forældre fra Egedalsvænge, som vil lade de større søskende hente de mindste. For så kommer institutionen jo til at ligge lige ved siden af skolen, og så kan forældrene lade de større søskende hente de små, når de alligevel skal hjem fra skole, for det ligger jo lige på vejen. Men det betyder så, at forældrene vil miste den daglige kontakt med institutionen og så er der noget kontakt og noget information, som bliver tabt på gulvet og det kan igen medføre at integrationen bliver bombet flere år tilbage," siger hun.