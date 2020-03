Se billedserie Onsdag blev Lisa Andersson fra USA dansk statsborger ved den første grundlovscermoni i Fredensborg Kommune. Her er hun flankeret af Thomas Lykke Pedersen og Ulla Hardy-Hansen. Foto: Jesper Holdflod

Første grundlovscermoni i Fredensborg Kommune

35 personer blev onsdag danske statsborgere da den første grundlovscermoni i Fredensborg Kommune blev afholdt

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 05. marts 2020

Onsdag blev den første grundlovscermoni afholdt i Fredensborg Kommune, hvor 35 nye statsborgere og deres nærmeste familie fejrede dagen ved en reception på rådhuset.

Cermonien startede med at alle blev budt velkommen af borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Traditionen stammer helt tilbage fra vikingetiden, hvor det var ganske normalt at gå med sværd. Sværdet var typisk placeret på venstre side af kroppen, og man skulle altså bruge højrehånden for at trække det. Hvis man så skulle mødes med nogen, eller skulle snakke med nogen om en sag, så gav man hinanden højre hånd. For dermed viste man jo, at man ikke kom med fjendtlige hensigter, da man jo ikke kunne trække sværdet samtidigt. Og den tradition har altså overlevet helt frem til i dag," lød det fra borgmesteren.

Skål og tillykke Herefter blev der samlet underskrifter og givet håndtryk til borgmester og viceborgmester, Ulla Hardy-Hansen.

Efterfølgende rundede Thomas Lykke Pedersen af.

"Det er jo også sådan, at med et dansk statsborgerskab får man også ret til at stemme til Folketingsvalget. Den ret håber jeg, at I også vil benytte jer af fremover.

Til slut vil jeg sige stort tillykke med jeres danske statsborgerskab. Jeg håber, I blive glade for statsborgerskabet - ligesom jeg håber, at I allerede er glade for at bo her i Fredensborg Kommune," sagde han og tilføjede: 'Skål!'.

Blandt de nye statsborgere var Lisa Andersson fra USA og Mohamed Asghar fra Rumænien - som begge var mødt op med deres familie.