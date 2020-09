Se billedserie Byrådet vedtog mandag aften at åbne det kommende storcenter i Kokkedal for butikskæder som eksempelvis H&M, Power og Elgiganten. Foto: Athena Partners

Flertal siger ja til kæder som H&M og Power i nyt storcenter

Et flertal stemte for mandag aften for at åbne den kommende bymidte i Kokkedal for butikskæder som H&M, Power og Elgiganten

29. september 2020

Det kommende storcenter i Kokkedal bliver også åben for butikskæder som H&M, Power, og Elgiganten. Det vedtog et flertal i byrådet mandag aften, hvor byrådet skulle tage stilling til om det kommende storcenter også indeholde 'udvalgsvarer'. Sagen blev behandlet som en del af et større sagskompleks der skal sætte retningslinjerne for kommunens planstrategi frem til 2032.

Men siden den kommende bymidte i Kokkedal kom på tegnebrættet for tre år siden, har det springende punkt været, hvilke butikker der skal åbne i det nye storcenter.

Derfor havde Venstre foreslået, at formuleringen 'udvalgsvarer' blev indskrænket til 'pladskrævende udvalgsvarer' som skal sortere de mellemstore forretninger fra bortset fra et mindre aral, der svarer til de butikker der allerede er i Cirkelhuset.

Store butikker findes ikke Formanden for Plan-, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R), indledte aftenens debat med at definere de forskellige butikstyper.

"Detailvarer, er de dagligvarer som vi ser i Føtex og Rema1000. Det skal vi ikke have. Udvalgsvarer er det vi ser i Power, Elgiganten og H&M. Og så er der de store pladskrævende varer, som er det vi kender fra Audi, Stark og Jem og Fix. Den slags butikker har vi ingen steder i Fredensborg. De ligger typisk i Hillerød og Helsingø. Så det er for, at vi ikke skal ligge og køre den lange vej, at man i stedet vil lægge sine indkøb lokalt," sagde han og tilføjede:

"Det er der jo også opbakning til fra centerforeningerne, når vi laver butikkerne større end 1000 kvadratmeter. Det er rigtigt, at der er uenighed, men vi taler på et flertals vegne, når vi siger, at der skal være udvalgsvarer på Cirkelhusgrunden.

Hård konkurrence Til det sagde Carsten Bo Nielsen (V).

"Vi er enige i 99,9 procent af tingene, og så er der lige det sidste, som vi er uenige om," sagde han.

Carsten Bo Nielsen er dog imod udvalgsvarer på Cirkelhusgrunden og nævnte et meget konkret eksempel.

"Jeg har en gammel veninde, som ringede til mig fordi hun overvejede at åbne en dametøjsbutik i lokalområdet. Hun havde hørt, at der store planer på Cirkelhusgrunden, og spurgte om jeg kendte noget til det?," sagde

Ifølge Carsten Bo Nielsen vidste kvinden dog ikke, at han sad i byrådet, men spurgte om han vidste, hvornår projektet blev vedtaget.

"Jeg fortalte hende, at der både kunne gå et og tre år før der blev truffet en afgørelse. Og så sagde hun: Det var ærgerlig, så må jeg se mig om efter et andet sted," sagde han og tilføjede:

"Det naivt at tro, at H&M ikke vil udkonkurrere den lille dametøjsforretning. Alene usikkerheden om det her, er gift for kommende forretningsdrivende," sagde han.

Det fik Thomas von Jessen (K) til at bede om ordet.

"Jeg vil bare lige sige til Carsten Bo, at der både er en dame tøjsforretning og en H&M i Hørsholm Midtpunkt," sagde han.

Frygter for lokal handel Da sagen blev behandlet i Økonomiudvalget, havde SF foreslået, at både detailhandel og boligudvikling på Cirkelhusgrunden blev taget helt ud af planstrategien

I byrådssalen sagde Hanne Berg (SF):

"Jeg kommer til at stemme imod det her, for jeg frygter, at det vil trække handel væk fra Nivå og Humlebæk, så jeg mener, at vi frontalt modarbejder de andre bymidter, med det her," sagde hun og tilføjede:

"Man skaber synergi ved at lægge mange butikker sammen. Og vi styrker hele området, hvor Rema 100 og Føtex også bliver styrket," sagde hun.

Handel i Hørsholm Bo Hilsted (S) bad også om ordet.

"Jeg kan høre, at der er flere byrådskolleger, der har en hel del partifæller på den anden side af kommunegrænsen i Hørsholm," sagde han og tilføjede:

"Men der er ikke et stort boligvarehus i Hørsholm og der er heller ikke et stort hvidevarehus i Hørsholm, så vi skal til Hillerød eller Gentofte," sagde han.

Det hele endte dog med, at sagen blev sendt til afstemning hvor fem stemte imod, mens resten stemte for planstrategien, som dermed blev vedtaget.