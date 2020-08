Flere aktiviteter åbner igen på bibliotekerne

Stille og roligt er Fredensborg Bibliotekerne på vej tilbage til normalt aktivitetsniveau efter coronanedlukningen i foråret.

14. september er alt således ved det gamle, når slægtsforskningscaféen på Fredensborg Bibliotek åbner for efterårssæsonen. Her vil den frivillige slægtsforskningsekspert Sten Petersen som altid stå klar til at introducere uerfarne slægtsforskere til de redskaber, man finder på nettet, som kan lette tilværelsen for alle, der graver i slægtshistorien.

Anden omgang bliver 5. oktober, og sæsonen slutter 2. november. Alle gange foregår det på Fredensborg Bibliotek klokken 10 til 12, Man kan tilmelde sig på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.