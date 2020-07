Fister ku' lugte noget - se her, hvad det var

Torsdag omkring kl. 20.15 viste Fisters næse så interesse for et køretøj, der stod parkeret på Teglgårdsvej i Humlebæk

Patruljen tog derfor kontakt til ejeren af køretøjet på hans adresse tæt på.

Og her fik betjentene i forbindelse med en ransagning bekræftet, at Fisters næse ikke fejler spor:

De fandt en mindre mængde skunk. Og det betød, at beboeren, en 19-årig mand, blev anholdt og sigtet for at have skunk i sin bolig.