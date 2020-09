Fire butikker går lørdag sammen og giver kunder noget tilbage. Fra venstre er det: Jane Jørgensen, Thomas Jørgesen, Kristinn Gudmunsson og Ømer Karakoc. Foto: Peter Mailand

Fire butikker siger tak for opbakningen

Lørdag 12. september vil fire butikker på Strandvejen i Humlebæk takke kunderne for opbakningen under coronakrisen

Af Peter Mailand

Brillebutikken, ostehandleren, blomsterbutikken og Brødsnedkeren på Strandvejen i Humlebæk går på lørdag kl. 9-14 sammen om at takke kunderne for opbakningen under coronanedlukningen.

"Det er for at give noget tilbage til kunderne. Der har virkelig været god opbakning om de små butikker fra lokalsamfundet," siger Ømer Karakoc fra blomsterbutikken.

Det var butikschef Jane Jørgensen, fra ostebutikken, Specialiteten, der fik ideen.

"Kunderne har virkelig bakket os op under coronanedlukningen, så det er får at lave noget særligt for dem. Vi laver nogle skarpe tilbud og så kan man komme ned i butikken og få smagsprøver," siger hun.

Har haft travlt Og det kan indehaver af Brødsnedkeren, Thomas Jørgensen bakke op omkring.

"Der har virkeligt været travlt under coronanedlukningen, for der har været god opbakning fra de lokale, siger han og tilføjer:

"Vi tilbød også at køre ud til de kunder der ikke selv kunne komme ned i butikken, for at vise, at vi gerne ville hjælpe," siger han.

Også Kristinn Gudmunsson fra Strandvejens Optik har noget særligt på programmet i dagens anledning.

"Vi får besøg af en lokal brilleproducent fra Fredensborg," siger han.