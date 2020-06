Finn Nyholm herover mener, at leder af Benediktehjemmet, Peter Schultz, i seneste nyhedsbrev taler ned til de pårørende. 'Det har ikke været hensigten,' lyder det fra Peter Schultz. Arkivfoto:Peter Mailand

Finn Nyholm om plejehjemsleder: 'Sådan taler man ikke til voksne'

Finn Nyholm er fortørnet over tonen i nyhedsbrev fra Benediktehjemmet. 'Det har ikke været hensigten,' siger plejehjemsleder Peter Schultz

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 10. juni 2020

Det seneste nyhedsbreve fra Benediktehjemmet, har vakt opsigt blandt de pårørende. Nyhedsbrevene som er skrevet af plejehjemslederen Peter Schultz, skal oplyse de pårørende om coronasituationen.

Én af de pårørende er Finn Nyholm, hvis hustru bor på Benediktehjemmet i Fredensborg. Han er fortørnet over tonen i det seneste nyhedsbrev, der blandt andet lyder sådan her:

"Vi (har, red) i den seneste uge set en meget klar tendens til, at flere og flere pårørende "glemmer" de almindelige corona-relaterede anbefalinger ift. gåture, lige så snart de er ude af lågen," står der.

'Man kan sige tingene på mange måder' Og det falder Finn Nyholm for brystet:

"Man kan jo sige tingene på mange måder, men det der, hvor de taler ned til os på den måde - Det kan man ikke. Vi er voksne mennesker og sådan taler man ikke til en voksen mand," siger han og uddyber:

"Jeg har da også taget masken af under en gåtur med min kone, af fordi den duggede. Og når beboerne kommer ud, så vil de jo også gerne kramme, for de har jo også lidt afsavn," siger han.

Finn Nyholm mener dog, at prisen for at lide afsavn kan blive for høj.

"Misforstå mig nu ikke, men skulle det ske, at min kone fik corona, og døde af det, så ville jeg da sige, at hun endelig fik fred. For det er ikke et værdigt liv hun har, hvis det skal foregå på den måde," siger han.

Finn Nyholm understreger, at det var godt at plejehjemmene lukkede ned, men siger:

Nu går det ikke længere "Jeg har stor respekt for at man lukkede helt ned i de første to måneder, men nu går det ikke længere," siger han.

Derfor har Finn Nyholm skrevet et læserbrev under overskriften 'Nedladen plejehjemsleder', hvor han blandt andet skriver:

"Lederen Peter Schultz skriver: Efterfølgende er restriktionerne blevet løftet bl.a. som følge af mediernes og visse interesseorganisationers pludselige fokus på, om restriktionerne var lovlige. Så skulle Alzheimerforeningen også lige nedgøres. Det er så her lederen Peter Schultz stiller spørsmål til om restriktionerne var ulovlige, og herved stiller spørgsmåltegn til Alzheimerforeningens direktør Nis Nissen som skrev til Fredensborg Kommune vedr. uretmæssig forvaltning af besøgsrestriktioner på plejehjem," skriver han.

Har ikke været hensigten Foreholdt kritikken, siger leder på Benediktehjemmet i Fredensborg, Peter Schultz.

"Jeg har oplevet folk der stod og krammede lidt for længe og kom lidt for tæt og hvis jeg ikke reagerede på det, så ville jeg ikke være mit ansvar bevidst," siger han.

"Jeg har også fået flere tilkendegivelser fra folk, der har været glade for nyhedsbrevene og har været været glade for at jeg er mit ansvar bevidst," siger Peter Schultz og understreger, at han ikke vil kommentere på enkeltsager.

"Når vi kommunikere til mange mennesker vil der altid være nogle der læser det forskelligt, og derfor er der også andre der læser det igennem inden bliver sendt ud," siger han.

"Men jeg beklager, hvis der er nogen der har opfatter det som nedladende, for det har jeg ingen ambitioner om at være, så det har ikke været hensigten. Jeg har bare ønsket at få budskabet ud," siger han.