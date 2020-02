Filosofisk salon på den lokale kro

Det er Stephen Falkbøll og Julia Venus, der er de to filosofiske salonværter. De vil give en smagsprøve på tanker om "nærvær" fra nogle af Vestens skarpeste mestertænkere, formidlet i et kreativt og sansestimulerende format.

Du behøver ikke at kende til hverken filosofi eller filosoffer for at deltage. Nysgerrighed og lysten er nok. Gl. Humlebæk kro serverer en let salonmenu fra kroens køkken inklusiv lidt at drikke. Billetter købes på billetto.dk.