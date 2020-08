Da Regeringen fastholder forsamlingsforbuddet på 100 personer, udsender filmklubben for børn i Humlebæk ikke et program for den kommende sæson. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Filmklub for børn aflyser årets program

CORONA Da Regeringen fastholder forsamlingsforbuddet på 100 personer, udsender filmklubben for børn i Humlebæk ikke et program for den kommende sæson.

Vil orientere på hjemmeside

"I efterårferien 2020 vil vi, hvis omstændighederne tillader det, afholde en Natbio for de 11-15 årige og en efterårsbio for de 7-10 årige for max. 50 børn. Måske bliver der mulighed for filmforevisninger i foråret 2021, men det bliver ikke normale holdforestillinger for medlemmer. Vi håber også, at afholde de aflyste skoleforestillinger af Landet af glas i marts. Vi vil forsøge at arrangere andre aktiviteter som f.eks. workshops, teater- og musikforestillinger," lyder det fra Lise Juhler.