Humlebæk Kunstforening er klar med deres efterårsudstilling. Her ses 'Stilhed' af Kis Bonde.

Fernisering på Humlebæk bibliotek

Det er årets efterårsudstilling af Humlebæk Kunstforening, der åbner denne dag, og som kan ses frem til 9. oktober. Efterårsudstillingen er for de mange dygtige kunstnere i foreningen og fra nærområdet.

"Vi har i bestyrelsen talt om, hvordan vi kan afholde vores efterårsudstilling i overensstemmelse med de gældende Coronaregler for offentlige bygninger, og da der gælder særligt strenge regler for offentlige bygninger, betyder det, at der maksimalt kan være 33 personer i udstillingssalen på een gang," skriver foreningen og fortsætter: