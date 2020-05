Fang nationalparken på foto og vind gavekort

KONKURRENCE 29. maj fyldte Nationalpark Kongernes Nordsjælland to år og har i den anledning opfordret alle til at deltage i fotokonkurrencen #Kongesteder ved at indsende deres bedste billede fra nationalparken.

"Vi vil gerne give alle mulighed for at vise deres yndlingssted i nationalparken, og jeg glæder mig personligt til at se og opdage endnu flere sider af nationalparken igennem de lokale og besøgendes fotos," fortæller bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Carl Bruun i en pressemeddelelse.