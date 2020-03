Fakkeloptog til slottet

Optoget starter kl. 20.30, hvor der er opstilling foran stationen. Her kan man også købe fakler. Kl. 20.45 er der afgang fra Fredensborg Station med Hjemmeværnets Tambourkorps København i spidsen. Cirka klokken 21.00 er der ankomst til Slottet, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen vil holde tale for Dronning Margrethe. Efterfølgende er der fællessang fra hele forsamlingen: "Der er et yndigt Land" ledsaget af musik fra Fredensborg Byorkester.