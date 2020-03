Foto: Peter Mailand

Et døgn uden indbrud i Nordsjælland

På grund af coronakrisen har Nordsjællands Politi for første gang ikke modtaget én eneste anmeldelse om indbrud i privat beboelse

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 21. marts 2020 kl. 06:17 Af Peter Mailand

For første gang i nyere tid har Nordsjællands Politi i løbet af et døgn ikke modtaget én eneste anmeldelse om indbrud i privat beboelse.

Det fremgår af en pressemeddelesse fra politiet.

Politiets indsats og et øget fokus fra borgernes side på sikring af egen bolig og nabohjælp har sikret et støt faldende indbrudstal. Men det drastiske fald skal nok tilskrives, at mange borgere er hjemme på grund af situationen omkring covid-19.

I døgnet fra torsdag den 19. marts klokken 07.00 til fredag den 20. marts samme tid er der i Nordsjællands politikreds ikke modtaget nogen anmeldelser om indbrud i privat beboelse.

Og det glæder politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow.

"Jeg er naturligvis glad for, at vi i et helt døgn ikke har fået en eneste anmeldelse om indbrud i private hjem, for det er ingen hemmelighed, at indbrud generelt set er en stor udfordring her i kredsen. Vi har de senere år haft held med at nedbringe tallet, men forklaringen skal nok primært findes i, at mange borgere i øjeblikket befinder sig på deres egen bopæl som følge af coronavirus/covid-19," siger han.

Fald i antal af indbrud Nordsjællands Politi udsender alle hverdage en oversigt over antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse for det seneste døgn sammen med den elektroniske døgnrapport.

Indbrud i privat beboelse dækker over indbrud i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme. Antallet af sådanne indbrud har de seneste år været faldende i kredsen, men er stadig for højt. Derfor har Nordsjællands Politi haft og vil fortsat have fokus på området og vejlede borgerne om de forebyggende tiltag, der kan indføres for at undgå indbrud. Samtidig følger Nordsjællands Politi nøje udviklingen i forhold til indbrud i for eksempel erhvervsvirksomheder og institutioner, da der kan være en risiko for, at indbrudstyvene i stedet retter deres fokus mod disse steder.