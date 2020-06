Fredensborg Brass Ensemble spiler promenadekoncert foran Fredensborg Slot på søndag. Her er det fra en tidligere koncert. Pressefoto.

Ensemble spiller slotskoncert

Som meget andet har Fredensborg Brass Ensemble også været nødt til at holde pause på grund af Corona situationen. Men selvom forberedelsestiden er kort, er ensemblet nu igen klar til at spille koncerter for publikum.