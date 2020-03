Enhedslisten: Hjælp de små og mellemstore virksomheder

Enhedslisten foreslår, at Fredensborg Kommune hjælper de små og mellemstore virksomheder der er hårdt ramt under coronakisen

"Mange selvstændige, freelancere og små virksomheder kigger ind i en fremtid, hvor reel overlevelse kan blive meget svært, efter regeringen onsdag aften valgte at iværksætte omfattende tiltag for at inddæmme coronavirussen," siger Enhedslistens Bjørn Svensson.

Sådan lyder et forslag fra Enhedslisten, der forslår, at kommunen i den nuværende usædvanligt alvorlige situation yder et lille bidrag til de virksomheder der er hårdt ramt under coronakrisen.

"Aflysninger og udskydelser af ordrer for tusindvis af kroner vælter ind, og det rammer små virksomheder særlig hårdt. Det er formentlig små virksomheder, som løber den største risiko for at lukke ned i denne situation," siger Bjørn Svensson og fortsætter:

Et kinder-æg

"Derfor vil vi foreslå, at Fredensborg Kommune undersøger mulighederne for at fremskynde betalinger for ydelser og varer fra disse (lokale) virksomheder for at forbedre deres likviditet. Kort sagt at vi ikke afventer sidste betalingsfrist men betaler så hurtigt som muligt. Vi foreslår derfor at høre samtlige gruppeformænd, om man kan støtte forslaget," siger han.

Bjørn Svensson mener, at virksomhederne er vitale for kommunen.

"Vi lægger især vægt på, at de små og mellemstore lokale virksomheder er et rent ”Kinder-æg” for kommunen. De betaler skat, beskæftiger medarbejdere og tager elever/lærlinge på lokalt plan. Derfor er de vigtige for vores lokalsamfund. Enhedslisten støtter alle forslag, der kan lette forholdene for disse virksomheder," siger han.