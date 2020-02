Bokseformand i Karlebo, Søren Rommelhoff - her i 'clinch' med borgmester Thomas Lykke Pedersen ved en tidligere lejlighed - mener at en rigtig boksering gør en kæmpe forskel for bokserne. Arkivfoto

En ring der gør en kæmpe forskel

Det gør en kæmpe forskel for en bokser at skulle gå de der trin op i en rigtig boksering, der er hævet 90 meter over gulvet.

Derfor gør det også en stor forskel for Karlebo Bokseklub, at klubben meget snart kan tilbyde sine medlemmer en rigtig boksering.

"Det er jo nok det tætteste vi kommer på at få vores eget," siger Søren Rommelhoff til Uge-Nyt med henvisning til, at foreningen i mange år har kæmpet for at få egne lokaler.