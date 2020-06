Se billedserie Endnu en fantastisk solopgang. Foto: Mogens Mortensen

En af turens længste etaper: 105 kilometer i modvind og solskin

Mogens Mortensen har købt en cykel og cykler landet rundt. Undervejs beretter han om turen til Uge-Nyt

Af Mogens Mortensen, Fredensborg

DANMARK RUNDT 13. etape. Tranekær - Præstø 106 km

Tidligt i seng i går aftes og tidligt op i morgen. Vækkeuret var sat til 03.30 for jeg skulle med den første færge fra Spodsbjerg til Tårs.

Hos Michael i Tranekær havde jeg fået lov til at stille mine ting i skuret, så det var kun et "dug vådt" telt der skulle pakkes sammen. Kunne godt have undværet duggen, men når man er morgenmenneske må man tage det med.

Kl. 04.30 sidder jeg på cyklen, klar til at cykle de første 7,5 km. til færgen. På denne tur møder jeg ikke andet end et par harer og et par katte - Langeland sover.

Overfarten koster 90 kr. og tager 45 minutter. En kop kaffe og en ostemad 75 kr. Så er det vist også betalt.

I havn og op på cyklen igen, turen i dag er en af de længere på ca. 117 km. og desværre bider det igen i venstre baglår. Men det går nok for jeg cykler i mod min sidste hviledag på Præstø. Her skal jeg mødes med min svoger Tom, han skal ud og lufte sin motorcykel og kører helt fra Hornbæk for at besøge mig. Der er dømt max hygge.

Modvind Første del af turen på Lolland går til Nakskov, som ser ud til, at være en hyggelig by. Her holder jeg en kort pause inden det går videre mod Maribo. I mine pauser nyder jeg at læse hilsner på Facebook gruppen "På Tur" fra familie, gamle venner og nye venner som jeg har mødt undervejs på min tur.

Efter godt 40 km. i modvind rammer jeg Maribo Torv hvor jeg nyder endnu en kop kaffe.

Efter kaffe forsætter turen i modvind mod Sakskøbing , lille pause og videre mod Vordingborg. Tanker vand i Guldborg og går også ind i Brugsen og spørger om de har et toilet. Svaret er NEJ! Og nu havde jeg eller lige så gode erfaringer fra alle købmænd i Jylland.....nå men når man skal så skal man, så det bliver en tissetår i hækken bagved Brugsen.

12 timer i sadlen Under min vandpause kommer der en dyb, brummende Suzuki M1800 motorcykel ind på pladsen og jeg må lige kigge nærmere. Det viser sig at det er Janni, som kommer fra Herlev, men er født og opvokset i Guldborg. Janni bød mig sødt på kaffe hos sin mor, men jeg måtte takke nej da turen skulle gå videre mod Præstø.

Med 105 km. i modvind og 24 graders varme samt en bagende sol hele dagen er det en meget træt mand, der lander hos Præstø Camping efter at have været i gang 12 timer. ( Inkl. færge og pauser). Det første jeg gør er at lægge teltet til tørre og så venter jeg ellers på at min svoger Tom ankommer så hyggen kan starte.

I morgen står den på hviledag hvilket både min krop og mit sind ser meget frem til.