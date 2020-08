Beboerne på kommunens plejehjem er stort set tilfredse med plejen, viser ny undersøgelse. Her er det et foto fra Benediktehjemmets fødselsdag i foråret. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Efter plejesvigt: Stor tilfredshed med kommunens plejehjem

Efter TV2's optagelser af plejesvigt af demente på to jyske plejecentre, valgte Fredensborg Kommune i august, at interviewe alle beboere på kommunens plejehjem og deres pårørende.

"Det er meget fine svar. I fire ud af fem kategorier er det helt store flertal tilfredse. Det gælder oplevelsen af plejen, omgangstonen, omsorgen samt samarbejdet og dialogen med personalet. I den femte kategori - aktiviteter for beboerne - er tilfredsheden knaps så høj. Det kan formentlig også hænge sammen med, at mange aktiviteter og samarbejdet med de frivillige nu har været lukket ned i lang tid på grund af Covid-19.", siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

Undgår aldrig fejl

"Vi undgår aldrig fejl i en så stor organisation, hvor mange hundrede borgere og ansatte hver eneste dag året rundt skal mødes og håndtere svære situationer. Vi skal derfor også altid være parate til at lære af vores fejl. Men denne undersøgelse bekræfter vores indtryk af, at vi har fem velfungerende plejecentre, hvor beboerne mødes med respekt og får en værdig pleje. Og at man lykkes med at tage en god dialog, hvis der er problemer, som skal løses. At det rent faktisk lykkes så godt, skylder vi alle de ansatte og deres ledere en stor tak for", siger Hans Nissen.