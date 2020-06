Efter måneders nedlukning: Atter dans på Mergeltoften

Torsdag var der igen dans på Mergeltoften og Seniorkredsen håber på at kunne gennemføre programmet for efteråret

Efter lang tids coronanedlukning, var Seniorkredsen torsdag, igen på banen med underholdning for beboerne på Mergeltoften i Nivå.

"Det er Senior Kredsens håb, at der efter sommerferien, vil blive givet tilladelse til, at der atter kan holdes arrangementer indendørs, så det program der er lagt for efteråret kan gennemføres."