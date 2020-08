Efter ballade på tankstation: 22-årig anholdt for narkokørsel

POLITI Nordsjællands Politi modtog natten til fredag klokken 01:27 en anmeldelse om uroligheder i Kokkedal. I følge anmelderen var der uroligheder på benzintanken F24 på Højenge, hvor en gruppe på 6-7 personer opførte sig støjende og utryghedsskabende, samtidig med at de forsøgte at antænde nogle cykler med benzin fra en af standerne på stedet.

I forbindelse med rundering i området standsede patruljen en bil på Skovengen. Her kunne de med hjælp fra et alkometer og narkometer konstatere, at føreren af bilen, en 22-årig fra Kokkedal, formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte og under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for begge forhold.