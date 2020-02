Død elg fundet ved kanten af forsvundet sø

Levende elge ses fra tid til anden i Nordsjælland, hvilket altid skaber stor opstandelse. Denne gang er der tale om en død elg, som blevet fundet under drængravning i kanten af en forsvunden sø.

Her stødte gravefolkene på resterne af en elgtak og bearbejdet flint fra omkring 8000 f.Kr. i moselagene. Elgtakken var skåret til og således bearbejdet af mennesker.

Kombinationen af bearbejdet flint og elgtak gør, at der med sikkerhed er tale om et sjældent set arkæologisk fund, skriver Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Om elgen er ofret eller blot havnet på søbunden som affald, kan dog kun påvises via regulære udgravninger.

Næste skridt bliver at få C14-dateret elgen, og forsøge at få lov til at foretage yderligere udgravninger omkring fundstedet.