Jesper Siber med den nye luft til vand-varmepumpe, som har skåret 20.000 kroner af den årlige varmeudgift. Foto: Peter Klar

Det gamle landsbyhus fik ny og billigere energi

Siden 2010 er antallet af huse med oliefyr i Fredensborg Kommune reduceret fra 2.000 til 500. Et af dem er ægteparret Sibers energirenoverede landsbyhus i Avderød

Det var ikke novicer ud i kunsten at købe og renovere hus, der overtog det hyggelige landsbyhus fra 1932 på Avderødvej i september 2018.

"Vi har gjort det samme i vores tre tidligere huse og i vores sommerhus. Da vi købte det her, var det en del af kalkulen, at vinduer og døre skulle skiftes til energirigtige løsninger, så det var det første, vi gjorde," fortæller Suzanne Siber.

Der var meget koldt Derefter tænkte hun og ægtefællen Jesper Siber over andre mulige energitiltag og behøvede hurtigt hjælp, idet de konstaterede, at huset var meget koldt at bo i.

Ægteparret tog derfor gladeligt imod kommunens tilbud om at få gratis rådgivning af en energirådgiver, der kom på besøg.

Varme i gulvet "Der var nogle ret lækre plankegulve nede i stuen, men da vi skar hul nogle steder for at tjekke, så vi, at der slet ikke var isolering. Det var bare jord. En termografisk måling af væggene viste, at isoleringen i væggene faktisk var okay, men der var ikke så meget isolering i etageadskillelsen. Derfor kunne det være en god idé at få gulvvarme i stueplan, så varmen kunne sive op og hjælpe med opvarmningen på 1. sal," fortæller Jesper Siber.

Gulvet i stueplan blev brækket op, der blev isoleret, støbt og udlagt slanger til gulvvarme.

FAKTA

Fredensborg Kommune tilbyder gratis energitjek

Over 1.000 husejere har benyttet sig af tilbuddet.

Et energitjek er en gennemgang af din bolig, hvor en energirådgiver sammen med dig finder frem til mulige energibesparelser.

Energiforbedringer kan give årlige besparelser på energiregningen, et bedre indeklima, et bidrag til et bedre klima og værdistigning på din bolig.

Ifølge Fredensborg Kommunes Energicenter viser et energitjek ofte potentiale for op til 30 procent besparelser, og boligejerne vælger typisk at gennemføre cirka halvdelen af forslagene med det samme.

Et gratis energitjek kan bestilles på www.fredensborg.dk/energi. Ud med gammelt oliefyr Nu var spørgsmålet: Hvad med varmekilden? Parret besluttede at udskifte husets gamle oliefyr med en luft-til-vand varmepumpe, der nu producerer varme til gulv, radiatorer og varmt vand.

Olietank skrottet Den gamle olietank i garagen kunne skrottes. Varmepumpen blev placeret på garagens bagside, og i bryggerset står nu en ekstra vandtank på 110 liter for at sikre et ordentligt tryk på vandet op til 1. sal.

Stor besparelse I salgsopstillingen havde Suzanne og Jesper Siber godt bidt mærke i, at udgiften til olie var 27.000 kroner om året i et hus med kun to beboere.

"Vi fik flere tilbud, og de sagde alle sammen, at installation af luft til vand-varmepumpen ville koste 100-110.000 kroner, og at vores nye årlige udgift til opvarmning ville blive omkring 7.000 kroner, så med cirka 20.000 kroner i årlig besparelse vil tilbagebetalingstiden blive relativt kort - omkring fem år.

Nem beslutning Beslutningen var ikke så svær, selv om et nyt oliefyr kun ville have kostet 35-40.000 kroner. Varmepumpen er meget bedre for miljøet, og vi har fået mere plads i garagen," siger Suzanne Siber.

I forbindelse med etableringen af varmepumpen fik Suzanne og Jesper Siber energitilskud fra et energiselskab på 7.000 kroner.

