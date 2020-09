Derfor lød der skud i Humlebæk

Nordsjællands Politi sendte straks en patrulje til området, og det lykkedes også politiet at få fat i manden, der affyrede skuddene.

Det var manden i varevognen. Han medgav, at han havde skudt, og hans forklaring var den både fredelige og lovlige, at han havde været på skydebanen for at skyde sit våben ind.