Børge Frost Iwersen (tv) og Jesper Tvilde går nu sammen med to andre grundejerforeninger i Kokkedal og Nivå sammen om at få lavet målinger på støj fra Helsingørmotorvejen. Foto: Fred Jacobsen

De ved det støjer - men ikke hvor meget

Fire grundejerforeninger i Nivå og Kokkedal ønsker nu dokumentation for, hvor svært støjbelastet deres boligkvarterer er

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. juli 2020 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner, det blæser friskt fra nordvest på denne dejlige julitorsdag i Jesper Tvildes have i Nivå.

Paula er i første omgang knurrende kritisk over for gæsten med kamera, kuglepen og blok. Sindet mildnes efterhånden, og det ender selvfølgelig med, at hun viser den tøjsag frem, som ham med kamera og blok skal få Paula til at løbe efter hen over parcelhusgrundens græsplæne.

Støj i femte række Tvildes hus ligger vel en 400-500 meter fra Helsingørmotorvejen. Kongevejen ligger skudt ind imellem ådalens fredede areal foran boligkvarteret - og her, fra femte række fra Helsingørmotorvejen, kan man ikke se den.

Men man kan høre den. Tydeligt. En konstant larm på et overraskende højt niveau, hvor der så ind imellem kan være en motorcykelmotor i høj omdrejning, der stikker ud fra en tyk dyne af støj.

"Se her, jeg har amatørmålt før du kom. 63,8 db over et minut. Og så er der ikke en gang ren vestenvind, og det er sommerferie," lyder det fra Jesper Tvilde.

Den officielle grænse i Danmark er fastlagt til 58 db, men både verdenssundhedsorganisationen WHO og dansk forskning peger ifølge grundejerforeningerne på et lavere niveau, nemlig 52 db.

De vil vide noget Når vi - Børge Frost Iversen, som bor længere oppe i kvarteret, er i mellemtiden stødt til os - står og snakker støj der i støjen i Jespers have, så er det fordi fire grundejerforeninger har slået sig sammen for at få dokumenteret deres fornemmelse af, at støjen fra motorvejen er blevet værre de seneste fem-ti år.

De har derfor henvendt tig til Infrastruktur- og teknikudvalget for at få lavet rigtige målinger af, hvor voldsom støjbelastningen er.

"Vi ved, det støjer, men ikke hvor meget. Vi kan ikke tale om det, når vi ikke ved det," siger Jesper Tvilde, der ud over at være en støjplaget borger også er næstformand for Konservative i Fredensborg.

Tema på årsmøderne De fire grundejerforeninger, der nu har slået sig sammen i ønsket om støjmålinger, er grundejerforeningerne Brønsholmgaard i Kokkedal, og de tre foreninger Thorshøj, Solkvarteret og Nivå Park Syd i Nivå. Og de dækker over ca. 1500 borgere.

"Støjen er et tilbagevendende tema på generalforsamlingerne, og har været det i flere år," forklarer Jesper Tvilde.

Stigende trafik Naboen Børge Frost Iwersen er ingeniør og interesserer sig for lyd. Han slår fast, at det er den stadig stigende trafik, der gør, at det er nu, der skal gøre noget ved det. Han tror nemlig ikke rigtig på Vejdirektoratets støjmodeller.

Dækkene larmer "Det er jo netop modeller. De tal, der er på direktoratets støjkort for området her, er efter min mening ikke troværdige," siger Børge Frost Iwersen, som blandt andet forklarer, at støjen fra bilens dæk overstiger motorlarmen, når den kører mere end 40 kilometer i tomen. Og det gør køretøjerne notorisk på en motorvej.

En af årsagerne til, at støjen fra Helsingørmotorvejen opleves så voldsom, er ifølge Jesper Tvilde og Børge Frost Iwersen at motorvejen ligger over terræn og ådalen ind mod boligkvartererne virker som en trakt for støjen.

"Der er lav bebyggelse i kvarteret, og ud mod motorvejen kun et fredet landskab. Husene i de forreste rækker er ikke høje nok til at give beskyttelse til de bagvedliggende," forklarer Børge.

Målet er en støjvold Derfor er endemålet for grundejerforeningerne, at der etableres en eller anden form for afskærmning for den tiltagende motorvejsstøj.

Inden da vil grundejerne have syn for sagn, og de håber derfor, at nogle af de 200.000 kr., Fredensborg Kommune har afsat i budgettet til måling af trafikstøj, giver et klarere billede af, hvordan det står til hos dem.