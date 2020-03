Formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen, roser Fredensborg Kommune for at fremrykke opgaver.

Dansk Byggeri roser Fredensborg Kommune: Hurtig indsats kan redde lokale arbejdspladser

Fredensborg Kommune får ros for at fremrykke byggeprojekter og betalinger for udført arbejde

Udover Fredensborg roser han også flere andre nordsjællandske kommuner for at fremrykke betalinger på udført arbejde. Og han opfordrer kommunerne til at fremrykke byggeprojekter, så de lokale virksomheder kan holde hjulene i gang.

"En hurtig indsats fra kommunerne vil uden tvivl være med til at redde virksomheder, arbejdspladser og lærepladser," siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen.

Fremryk opgaver

"I Hillerød, Hørsholm, Furesø og Fredensborg er man godt i gang med at vurdere, hvad der kan rykkes frem, og jeg ved, at der i Hillerød allerede er håndværkere, som har undgået at blive sendt hjem, fordi kommunen har fremrykket opgaver. Jeg håber, at alle nordsjællandske kommuner vil gøre det samme. Og de kan med fordel også få renoveret fx de skoler og børnehaver, som trænger til en kærlig hånd, nu hvor de alligevel står tomme", siger Jørgen Simonsen, Dansk Byggeri Nordsjælland.

Ifølge Dansk Byggeri Nordsjælland har kommunerne og det lokale erhvervsliv en fælles interesse i, at denne vanskelige situation rammer mindst muligt.

"Jo flere virksomheder og arbejdspladser vi kan bevare, jo hurtigere kommer lokalområdet op i fart igen, når vi kommer ud på den anden side. Men for hver dag kommunerne venter med at gøre noget aktivt, risikerer vi at miste arbejdspladser. Derfor er der brug for, at alle gode ideer bliver omsat til handling hurtigst muligt," siger formand Jørgen Simonsen.