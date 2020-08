Se billedserie ?Hvordan var din sommerferie??. Eleverne i 3.B. fik til opgave to og to at spørge nysgerrigt til og tale om hinandens sommerferie i en ?walk-and-talk?. Herefter fik hele klassen sig en snak om, hvordan de oplevede at tale sammen på den måde, hvor man øver sig på at lytte og spørge.

Dannelse på skoleskemaet

Lokalavisen Uge-Nyt har modtaget denne artikel fra Fredensborg Kommune, der i den første uge efter sommerferien fulgte et projekt på Fredensborg Skole, hvor eleverne havde dannelse på skoleskemaet

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 22. august 2020 kl. 06:00 Af Tekst og foto: Jesper Holdflod Pallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DANNELSE I folkeskolen er der præcise krav til, hvad eleverne skal lære fagligt i dansk, matematik, naturfag osv. i alle 10 skoleår. På Fredensborg Skole savner man tilsvarende krav og forventninger til elevernes sociale og personlige kompetencer. Derfor har skolens lærere og pædagoger formuleret en ny 'dannelses-kanon' og sat dannelse på skemaet i alle klasser i hele den første uge efter sommerferien.

Det fortæller skoleleder Susanne Bremer.

"Det handler grundlæggende om at give vores elever alle de kompetencer, som er afgørende for, at de også kan begå sig godt socialt i vores samfund, når de står med deres eksamensbevis i hånden efter 9. eller 10. klasse," siger hun og uddyber:

"Vi har derfor formuleret en vision for, hvad eleverne på de forskellige klassetrin skal kunne forstå og mestre. I de mindste klasser er det fx at lære at lytte til og interesse sig for de andre i klassen i en samtale. Det kan lyde banalt, men det er bestemt ikke nemt for alle. I de ældste klasser lægger vi mere vægt på at eleverne fx øver sig i at forholde sig til forskelligheder, inddragelse og kunsten at finde sammen i et kompromis", siger Susanne Bremer, som nu kan se tilbage på skolens første uge med 'dannelses-boost'.

Dannelseskanon Ugen er gået godt og 'dannelses-boostet' skal fremover altid afvikles i den første uge efter sommerferien, så alle elever med tiden gennemfører hele 'dannelseskanonen'. Målet er, at de herved bliver bevidste om deres egen rolle i den vigtige opgave det er at være en aktiv medspiller til det gode fællesskab.

Skolens tilgang til at kombinere det høje faglige niveau med fokus på dannelse og sociale kompetencer glæder Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget:

"Vi lever i et samfund, hvor det mere end nogensinde er afgørende, at eleverne er dygtige til at samarbejde, indgå i fællesskaber og vise samfundssind - samtidig med, at de har lært at tilegne sig faglig viden. Det faglige har vi haft meget stort fokus på i mange år, mens vi ofte har haft et mere systematisk fokus på de sociale og personlige kompetencer. Derfor synes jeg, at Fredensborg Skoles tilgang er fantastisk spændende. Ikke mindst fordi den er så gennemarbejdet, konsekvent og samtidig udfoldes med en stor metodefrihed i klasserne", siger han.