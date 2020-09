Hos Dansk Folkeparti glæder de to byrådsmedlemmer Freja Brabæk Kristensen og Flemming Rømer sig over, at det har været gode og konstruktive forhandlinger, hvor alle har været med. Arkivfoto.

DF-glæde over konstruktive forhandlinger

BUDGET Hos Dansk Folkeparti glæder de to byrådsmedlemmer Freja Brabæk Kristensen og Flemming Rømer sig over, at det har været gode og konstruktive forhandlinger, hvor alle har været med.

"Der er på blandt andet ældreomradet lavet en pulje til fastholdelses- og anerkendelse af plejeomsorg personale. Vi nedsætter taksterne for mad til de ældre, samt vil vi arbejde for flere seniorboliger.

"Skatterne bliver holdt i ro, vi kan endda i slutningen af budgetperiode begynde at udfase dækningsafgiften for erhverv. Svømmehallen er stadig afhængig af, at der er økonomi til at opføre den, det vil sige der ikke er udfordringer, der ikke er styr på," lyder det fra DF's byrådsgruppe.