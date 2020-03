DEBAT: Svært at få øje på smittefaren på golfbanen

"Sådan ser der ud på 9 hullers banen i Nivå Golf Klub, når man spiller to ad gangen. Svært at få øje på smittefaren. De to spillere i hver bold holder mindst 1,5 meters afstand, og der er ca. 100 meter mellem hvert hold. Så hvor er smittefaren? Hvorfor skal golfspillerne hænges ud for at være uansvarlige i forhold til smitte risiko-en?