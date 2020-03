Covid-19 kan fremrykke ny bymidte i Nivå

For regeringen har fjernet kommunernes anlægsloft for at få kommunerne til at fremrykke nogle af de mange byggeprojekter, der ligger i skuffen, som kan holde byggeriet igang.

For Fredensborg Kommune har mange penge og mange byggeprojekter til at ligge i skuffen.

"Nu skal vi jo også have råd til det, for vi får også en masse arbejdsløse, og det skal vi også have råd til," siger han til Uge-Nyt.

Normalt skal anlægsloftet sikre, at efterspørgslen på arbejdskraft er ens over hele landet og derfor skal er der lagt et loft på, hvor meget de enkelte kommuner kan bruge for at sikre, at de ikke sætter gang for meget byggeri igang, som vil skabe en ubalance i efterspørgslen på arbejdskraft.

Men med coronakrisen står kommunerne nu i den modsatte situation, hvor det handler om at fremrykke kommunale byggeprojekter for at holde byggeriet igang.