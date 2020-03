Borgmester Thomas Lykke Pedersen søger sundhedsuddannede til at hjælpe Fredensborg Kommune, der er under pres på grund af Covid-19. Foto: Jakob Boserup

Covid-19: Fredensborg Kommune søger ekstra sundhedspersonale

Coronasmitten har sat kommunens sundheds- og ældrepleje under et helt ekstraordinærtpres, skriver borgmester i nyt coronabrev

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. marts 2020 kl. 06:08 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune søger nu sundhedspersonale til at klare presset under coronakrisen. Det fremgår af et nyt brev, som Thomas Lykke Pedersen tirsdag sendte til alle borgere.

"Coronasmitten har sat kommunens sundheds- og ældrepleje under et helt ekstraordinært pres. Det gælder især hjemmeplejen og vores plejecentre. Selv om vores medarbejdere i disse kritiske dage yder en fantastisk indsats, har vi måske snart brug for endnu flere hænder.

Derfor er vi meget interesserede i at høre fra alle borgere, som har (eller studerer på) en sundhedsfaglig uddannelse og som på timelønsbasis har mulighed for at give en hånd med.

Man kan også være gået på pension eller arbejde i en anden branche, hvor der i disse tider ikke er behov for sundhedsfaglige kompetence. Målet er, at vi hele tiden har tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til at sikre borgernes behov. Hvis du er interesseret, vil vi meget gerne høre fra dig," skriver Thomas Lykke Pedersen.

Genbrugspladser lukket for private I brevet runder Borgmesteren også situationen omkring genbrugspladserne. "Genbrugspladserne er desværre blevet lukket for private borgere indtil videre, idet vi også her følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Det er mit håb, at vi snart kan genåbne pladserne og beder indtil videre alle borgere beholde affaldet hjemme eller benytte mulighederne for afhentning af haveaffald og storskrald," skriver borgmesteren og tilføjer, at erhvervslivet kan indtil videre benytte genbrugspladsen på Vandtårnsvej i Kokkedal.

"Vi skal holde sammen ved at holde afstand - og ved fælles hjælp og forståelse vil det lykkes os at komme gennem denne krise, så vi inden længe igen kan vende tilbage til vores normale hverdag," skriver han og fortsætter:

"Jeg vil samtidig gerne opfordre til, at vi i disse uger alle holder lidt ekstra øje med om naboen, familie og venner også har det godt. Det gælder ikke mindst vores ældre medborgere.

På trods af den svære tid vi befinder os i, oplever jeg overalt forståelse og god stemning hos borgere, ligesom jeg ser et fantastisk gå-på-mod hos alle vores dygtige medarbejdere, som på den ene eller anden måde bekæmper coronasmitten ude i den yderste forsvarskæde. Pas ekstra godt på hinanden," lyder det fra Borgmesteren. Du kan læse mere på: www.fredensborg.dk/frivillig