Marianne Holst fra Country Market og Jimmi Malek fra Fredensborg Cykler lejer nu cykler ud på dagsbasis. Foto: Peter Mailand

Country Market udlejer cykler

Fredensborg Cykler og Country Market har startet et nyt samarbejde om udlejning af cykler på dagsbasis i Fredensborg

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 08. juli 2020 kl. 09:00

Lej et par cykler og tag en picnic-kurv med under armen. Sådan lyder et nyt tilbud fra Country Market og Fredensborg Cykler, der har slået sig sammen for at udleje cykler på dagbasis. Ifølge indehaver af Fredensborg Cykler, Jimmi Malek, er det en gammel idé, der nu bliver realiseret.

"Det er egentlig en tanke jeg har haft siden jeg overtog cykelhandlen sidste år, men jeg har ikke haft plads til cyklerne i butikken. Så jeg droppede det igen," siger han og fortsætter.

"Men siden har vi fået så mange henvendelser fra vandrehjemmet og Asminderød Kro, som fortalte at de havde en del gæster der gerne ville cykle en tur rundt om søen," siger han.

"Og så kom Marianne en dag og spurgte om vi ikke kunne finde ud af noget. Og da vi så fik mulighed for at leje den her plads på torvet til det, og så er bare gået slag i slag," siger han.

Forsøg over sommeren Ifølge indehaver af Country Market, Marianne Holst, lå det ligefor at udleje cykler.

"Vi har i forvejen et koncept, hvor man kan købe en picnic-kurv og tage den med, så det lå ligefor at sætte det her i søen," siger hun.

Indtil videre er der købt 10 cykler til formålet og målgruppen er de mange turister der kommer til Fredensborg.

"Nu er det jo et lidt underligt år, men det kan være at der kommer mange danske turister til byen," siger Jimmi Malek og tilføjer:

"Vi forestiller os at lave en lille guide med forslag til tre cykelture rundt i området," siger han.

Kort fra tanke til handling Det er iøvrigt et af de projekter, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, fortæller Jimmi Malek.

"Vi fik ideen for fire uger siden og så har vi holdt et par eftermiddags møder og nu prøver vi det," siger han og tilføjer:

"Vi har ingen forventninger til det. Nu sætter vi det i søen og så må vi evaluere det til efteråret, og så kan det godt være, at der er nogle lettere brugte cykler til salg til efteråret," siger han med et smil.